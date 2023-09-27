Гаджиев: в «Спартаке» наигрывают связку Дуарте — Бабич, Джикия мог бы сыграть на краю

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о центральном защитнике «Спартака» Георгии Джикии. По мнению специалиста, капитан красно-белых мог бы сыграть на другой позиции из-за того, что проигрывает конкуренцию в центре обороны.
«Джикия пришёл ко мне в «Амкар» как крайний защитник. Он изначально был на этой позиции. Центральным защитником мы стали ставить Георгия, потому что считали, что у него есть необходимые качества, чтобы он играл на этой позиции. Сейчас в «Спартаке» наигрывается связка центральных защитников Дуарте — Бабич, из-за этого Джикия сейчас на замене.
У Георгия есть качества для крайнего защитника — скорость, хорошая подача, может обыграть и забить. Если он сейчас находится в хорошем физическом состоянии, то мог бы играть с краю обороны «Спартака». На этой позиции он тянет уровень РПЛ», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.
Напомним, в последних двух играх чемпионата России с «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0) Джикия оставался в запасе. Центральный защитник на протяжении четырёх лет является капитаном «Спартака». Всего в текущем сезоне на счету защитника восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.
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