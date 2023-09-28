Фернандес: когда говорил, что буду играть в России только за ЦСКА, это была чистая правда

Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал свои слова о том, что в России он готов играть только за ЦСКА.

«В каждый момент своей карьеры я был честен. И, когда я говорил, что в России буду играть только за ЦСКА, это была абсолютная правда. Вернуться хотел только в ЦСКА. Но меня возвращать не захотели. Если бы ЦСКА хотел, а я бы выбрал «Зенит» — я бы понял тех, кто говорит обо мне гадости. Это была бы моя ошибка. Но я ничего ошибочного не делал. Каждый знал мои намерения, они чисты.

Но всё сложилось так, как сложилось. Если бы я мог вернуться в прошлое, сказал бы себе не обещать лишнего? Нет, я бы сказал ровно то же самое. Ничего бы не менял. Все обещания, которые я давал, я выполнил. С момента перехода в «Интер» я говорил, что вернусь только в ЦСКА. Общался только с ЦСКА. После предложения от «Зенита» я ещё раз связался с ЦСКА. Вы уже знаете их ответ», — приводит слова Фернандеса Sport24.