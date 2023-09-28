Красножан рассказал, за кого голосовал при выборе лучшей футболистки года

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан и капитан команды, защитник московского «Локомотива» Анна Беломытцева проголосовали за лучшего игрока и тренера года в рамках премии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы проголосовали уже на премии ФИФА. Я поставил на первое место тренера «Барселоны» Джонатана Гиральдеса. Из игроков даже не было сомнений, это Бонмати. Я голосовал на сборе в первые дни. ФИФА даёт допуск к приложению, присылают ссылку, дают пароль, мы заходим, голосуем. От игроков голосовала наш капитан Анна Беломытцева», — приводит слова Красножана ТАСС.

На лучшую футболистку по версии ФИФА претендуют Айтана Бонмати («Барселона», Испания), Линда Кайседо («Реал» Мадрид, Колумбия), Рейчел Дэйли («Астон Вилла», Англия), Кадидиату Диани («Лион», Франция), Кейтлин Фурд («Арсенал», Австралия), Мэри Фаулер («Манчестер Сити», Австралия), Алекс Гринвуд («Манчестер Сити», Англия), Дженнифер Эрмосо («Пачука», Испания), Линдси Хоран («Лион», США), Аманда Илистедт («Арсенал», Швеция), Лоурен Джеймс («Челси», Англия), Сэм Керр («Челси», Австралия), Мепи Леон («Барселона», Испания), Хината Миядзава («Манчестер Сити», Япония), Сальма Паральюэло («Барселона», Испания), Кира Уолш («Барселона», Англия).

На лучшего тренера среди женских команд претендуют Петер Герхардссон (сборная Швеции), Джонатан Гиральдес («Барселона», Испания), Тони Густавссон (сборная Австралии; Швеция), Эмма Хайес («Челси», Англия), Сарина Вигман (сборная Англии; Нидерланды).