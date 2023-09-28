Роман Широков: ждал, что Кононов уйдёт, но не так по-крысиному

Директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков рассказал об эмоциях после ухода Олега Кононова из подмосковного клуба.

«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдёт, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушёл — и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть. В принципе, он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся. Мы прекрасно знали, какие есть проблемы — знали, что, несмотря на победы на старте, будем терять очки с такой игрой. Сейчас эти проблемы решили, ребята правильно воспринимают наши требования, прогрессируем потихоньку», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

31 августа стало известно, что Олег Кононов принял решение оставить пост наставника раменской команды по собственному желанию, в результате чего Широкова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Леон Сатурн».