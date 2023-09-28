Широков: работать тренером с каждым днём всё интереснее

Директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков высказался на тему совмещения с работой главного тренера команды.

«Насколько интересно заниматься тренерской деятельностью? С каждым днём всё интереснее. Вижу, как прогрессирует команда. На мой взгляд, и ребятам стало интереснее работать под нашим с Владимиром Корытько руководством. Надеюсь, это взаимный процесс, — будем прогрессировать и мы как тренеры, и команда как футболисты. Мог бы вести себя более эксцентрично на скамейке? Вот повёл — второй матч жёлтая карточка.

Оказывается, нельзя с судьями даже не согласиться, надо всё принимать на веру. То, что мы гол забили, а его не засчитали, — это нормально. Что сказал арбитру? Что он молодец. Мы оцениваем его высоко, он гарцует вдоль линии хорошо, но хорошо бы оценивать ситуации, когда мяч в воротах. Как отреагировал судья? Не оценил. Подошёл главный арбитр, сказал — вот тебе жёлтая, иди отдыхай. И я пошёл», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».