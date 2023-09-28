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Форвард «Зенита» Изидор: Дзюба в России – настоящая легенда. Это достойно уважения

Форвард «Зенита» Изидор: Дзюба в России – настоящая легенда. Это достойно уважения
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Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о бывшем партнёре по московскому «Локомотиву» Артёме Дзюбе.

«Дзюба – очень весёлый, ему всегда хочется только побеждать, у него огромный опыт в футболе, которым он делится с молодыми игроками, а таких в «Локо» достаточно. Я сохраню о нем приятные воспоминания. Думаю, в России Дзюба – настоящая легенда, и это достойно уважения, – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, 9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/2024 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провёл за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

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