Дженнаро Гаттузо: цель «Марселя» – еврокубки, моя личная цель – топ-4

Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал о целях в текущем сезоне.

«Для меня этот выбор был простым. Мы общались с президентом пять часов за время двух встреч. Это единственный французский клуб, выигрывавший Лигу чемпионов. Я приезжаю в место с очень горячей атмосферой, но это меня не пугает. Мой опыт тренера и игрока доказывает, что я не боюсь сталкиваться с такой атмосферой.

Гаттузо-игрок и Гаттузо-тренер – разные люди. У меня теперь другое видение игры. Мне нравится начинать атаки от своих ворот, контролировать мяч. Мне нужна компактная команда, игроки, футболки которых намокают от пота — и «Велодром», я уверен, хочет видеть эти же качества. Всем нужны атакующий футбол, контроль игры и постоянное присутствие на чужой половине поля. Я видел матч с «ПСЖ», но «ПСЖ» — сложнейший соперник. Нормально, что команда провела не лучший матч, но мне понравилось отношение защитников и полузащитников, потому что матч мог закончиться и со счётом 0:10. Но они не сдавались.

Матчи выигрываются упорным трудом в течение недели. Интенсивность имеет решающее значение. В современном футболе нужна интенсивность, чтобы игроки прорывали линии, выходили один на один… У меня есть помощники, которые помогают мне анализировать соперников. Когда я только начинал тренировать, то полагался на тренеров, которых знал, но в плане тактики постепенно начал вырабатывать собственное видение игры. Меня вдохновляли такие тренеры, как Липпи и Анчелотти — и это я упомянул лишь некоторых из них.

Наша цель – еврокубки. Моя личная цель – попасть в топ-4, потому что это прописано в моём контракте. Люди должны приходить на «Велодром», гордиться командой и получать удовольствие от футбола», – приводит слова Гаттузо пресс-служба «Марселя».