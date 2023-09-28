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«Сельта» сыграла вничью с «Алавесом», «Гранада» поделила очки с «Бетисом»

Завершился матч 7-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Алавесом». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго. Главным арбитром матча выступил Сесар Сото Градо. Итоговый счёт – 1:1.

Счёт был открыт на 35-й минуте – автогол защитника «Алавеса» Рафы Марина позволил хозяевам завладеть преимуществом, которое сохранялось до 73-й минуты, когда отличился Саму Омородион. К тому момент «Сельта» осталась в меньшинстве из-за удаления Лукаса де ла Торре (второе предупреждение).

В параллельном матче «Гранада» разошлась миром с «Бетисом». На гол нападающего хозяев Лукаса Бое точным ударом ответил Ассане Диао.

После семи туров «Сельта» набрала пять очков и располагается на 17-м месте турнирной таблицы испанской Примеры. В свою очередь, «Алавес», набрав семь очков с начала турнира, находится на 12-й строчке таблицы. «Гранада» идёт предпоследней (4 очка), «Бетис» — десятым (9). Лидирует в чемпионате Испании «Жирона» (19).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.