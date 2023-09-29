Евгений Харлачёв стал главным тренером «Уфы»

Совет правления ФК «Уфа» утвердил Евгения Харлачёва в должности главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. С 28 августа этого года он был исполняющим обязанности главного тренера команды.

Под руководством Харлачёва «Уфа» провела шесть матчей, одержала пять побед и потерпела одно поражение. Команда занимает пятое место в Золотой группе дивизиона «А» Второй лиги. Всего на счету уфимцев 15 очков после 11 матчей.

Харлачёв наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», а также «Крылья Советов» и столичное «Динамо». Он сыграл шесть матчей за сборную России. В качестве главного тренера Харлачёв работал в «Локомотиве-2», дзержинском «Химике», «Солярисе», «Иртыше» и саратовском «Соколе».