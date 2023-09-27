Вратарь «Уфы» — о серии пенальти с «Торпедо»: так бывает, переволновался

Голкипер «Уфы» Олег Баклов объяснил, почему не смог отразить ни одного удара в серии послематчевых пенальти с «Торпедо». Напомним, основное время встречи Пути регионов Фонбет Кубка России завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победила «Уфа» — 8:7. Решающий удар исполнил именно вратарь Баклов, однако он не сумел сделать ни одного сейва в этой серии.

«Так бывает, не всегда же отбивать. Не знаю. Может, переволновался. Может, эмоции слишком выплеснул. Я даже ни один не угадал сегодня (улыбается).

Но надо отдать должное исполнителям. Они же в прошлом сезоне в РПЛ играли, многие футболисты остались. Поэтому все достаточно хорошо пробили. Но нам повезло чуть больше», — сказал Олег Баклов в эфире «Матч ТВ».