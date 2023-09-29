Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салтыков — о драке, будучи игроком «Чертаново»: я не сразу пожалел о случившемся

Салтыков — о драке, будучи игроком «Чертаново»: я не сразу пожалел о случившемся
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о драке с футболистом юношеской команды «Локомотива» Максимом Шнапцевым. На тот момент игрок самарцев выступал за юношескую команду «Чертаново».

«Чему научился после драки? Что после драки кулаками не машут. Я могу быть примером для других, как делать нельзя. Надо просто расходиться, в драках нет никакого смысла, никому ничего не докажешь, а сделаешь хуже только себе. Меня тогда эмоции захлестнули. Причём я не сразу пожалел о случившемся, потом со временем пришло осознание, что я поступил плохо», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В марте 2021 года Салтыков, будучи игроком юношеской команды «Чертаново», избил футболиста московского «Локомотива» в матче ЮФЛ. Игрок получил дисквалификацию на шесть месяцев, два из которых были условными.

Материалы по теме
«Я могу быть примером, как делать нельзя». Интервью с главным открытием РПЛ
Эксклюзив
«Я могу быть примером, как делать нельзя». Интервью с главным открытием РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android