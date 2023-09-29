Защитник «Атлетико» Аспиликуэта провёл 500-й матч в национальных чемпионатах

Футболист «Атлетико» Сесар Аспиликуэта провёл 500 матчей в национальных чемпионатах за свою карьеру.

Испанец вышел на замену в матче 7-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:0) на 61-й минуте. Эта игра стала юбилейной для 34-летнего защитника, перебравшегося в «Атлетико» минувшим летом на правах свободного агента. На счету Аспиликуэты 349 матчей за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги, 99 за «Осасуну» и пять за «Атлетико» в чемпионате Испании, а также 47 игр за «Марсель» в Лиге 1.

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Аспиликуэта является воспитанником «Осасуны», дебютировал за эту команду защитник в апреле 2007 года. Свой первый трофей Сесар выиграл в «Марселе», а с «Челси» дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.