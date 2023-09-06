Аспиликуэта: де ла Фуэнте сделал правильные вещи, после этого он наш тренер

Игрок мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта прокомментировал действия главного тренера сборной Испании по футболу Луиса де ла Фуэнте, который ранее аплодировал в адрес бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Напомним, ранее де ла Фуэнте извинился за свой поступок и объяснил это тем, что считал, что пришёл на церемонию прощания с президентом, но всё оказалось иначе. К тому же он заявил, что поддерживает идеи равенства и уважения и может совершить ошибку.
«Что касается назначений тренеров и отставок, я никогда не имел власти и не высказывал своего мнения. У него было выступление, он объяснил своё мнение на пресс-конференции, и я никогда не разговаривал с ним до вчерашнего дня, к тому же мы разговаривали только о футболе. Я был шокирован всем этим, но именно он сделал заявление и провёл пресс-конференцию. С этого момента он наш тренер, и мы боремся за победу в следующих играх», – приводит слова Аспиликуэты Mundo Deportivo.
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