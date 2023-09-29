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Клод Макелеле объявил об уходе из «Челси»

Клод Макелеле объявил об уходе из «Челси»
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Бывший футболист «Челси» Клод Макелеле объявил об уходе с должности технического наставника молодых игроков лондонского клуба.

«После четырёх насыщенных лет «Челси» и я решили, по обоюдному согласию, что мне пора искать новый, свежий вызов. Я хочу поблагодарить болельщиков за их привязанность. Синий цвет всегда будет цветом моего сердца. Я расскажу больше, как только определюсь со следующей главой», — написал Макелеле на своей странице в «Твиттере».

Клод Макелеле выступал за английский клуб с 2003 по 2008 год. За пять лет в «Челси» француз провёл 217 матчей, забив два гола. За это время он дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок Англии и дважды Кубок лиги, а также помог команде пробиться в финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда это был его последний матч за клуб.

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