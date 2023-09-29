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«Челси» готов предложить «Наполи» € 170 млн за Осимхена

«Челси» готов предложить «Наполи» € 170 млн за Осимхена
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Todofichajes, «Челси» вернулся к кандидатуре 24-летнего нигерийского форварда. Лондонский клуб находится в поиске нового центрального нападающего. Руководство команды считает Осимхена идеальной кандидатурой. Отмечается, что «Челси» готов заплатить за игрока порядка € 170 млн.

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и «Наполи» по причине появления в социальных сетях неаполитанского клуба юмористического видеоролика в отношении нападающего. Агент форварда заявил, что может обратиться в суд из-за ролика о не забитом нигерийцем пенальти, опубликованного в социальных сетях.

В текущем сезоне на счету Осимхена семь матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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