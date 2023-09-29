Зиньковский — о матче с «Крыльями»: с тёплыми и приятными чувствами вернусь в Самару

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Самара не чужой город для меня. Думаю, что будет как всегда: в Самаре хорошая поддержка, много болельщиков. Сейчас, конечно, поменьше… Будем надеяться, что хорошо подготовимся и выступим в Самаре.

Я, как всегда, только с тёплыми и приятными чувствами вернусь в Самару. Всегда рад вернуться», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо».

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдёт в Самаре 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 16 очков после девяти туров. В текущем сезоне Зиньковский провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.