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Ананко рассказал, какое наставление Путин дал футболистам «Спартака» в 2000 году

Ананко рассказал, какое наставление Путин дал футболистам «Спартака» в 2000 году
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Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о частном разговоре футболистов красно-белых с президентом России Владимиром Путиным после награждения в 2000 году.

«Какое чемпионство со «Спартаком» запомнил лучше всего? 2000-го года. Нас награждали в Кремле, команду принимал Владимир Путин. Когда официальная часть закончилась и журналисты ушли, мы ещё немного посидели и пообщались с президентом. Он спрашивал, чем занимаются футболисты после карьеры. А затем сказал фразу, которую помню до сих пор и старался донести до футболистов, когда работал в «Спартаке»: «Вы, ребята, государственные люди. Вы должны быть в ответе за то, что делаете. Не только на поле, но и в жизни». Репутация — это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет», — приводит слова Ананко Sport24.

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