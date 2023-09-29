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Никита Салтыков: ориентир для «Крыльев Советов» ― чемпионский «Лестер»

Никита Салтыков: ориентир для «Крыльев Советов» ― чемпионский «Лестер»
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Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков считает, что самарскому клубу необходимо равняться на английский «Лестер», который без огромного бюджета стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне-2015/2016.

«Нам много кто говорит, что мы можем повторить успех «Крыльев» 20-летней давности. Пока надо не терять очки на последних минутах. Загадывать не хочется. Я помню, как игроки «Лестера» в чемпионский сезон сначала говорили про количество очков, которое нужно набрать, чтобы избежать вылета. Потом, чтобы в восьмёрку попасть, потом, чтобы в топ-4, а потом выиграли АПЛ. Чемпионский «Лестер» может быть для нас ориентиром», – сказал Никита Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Салтыковым:
«Я могу быть примером, как делать нельзя». Интервью с главным открытием РПЛ
Эксклюзив
«Я могу быть примером, как делать нельзя». Интервью с главным открытием РПЛ
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