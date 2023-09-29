Игрок «Рубина» Вада: знал о силе чемпионата России и сейчас могу в этом убедиться

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада рассказал об адаптации в клубе.

«Как освоился в команде? Всё хорошо, команда меня приняла хорошо. Я пока не знаю русского языка, но есть два партнёра, которые играли в Испании – Ранджелович и Чумич. С ними я общаюсь по-испански. Мне помогает переводчик Артур, большое ему спасибо. Есть мой соотечественник физиотерапевт Диего (Монсалво. — Прим. «Чемпионата»), тренер по физподготовке Хави (Нойя. — Прим. «Чемпионата»). Все они помогают мне. Я уже нашёл квартиру в городе, обжился, и сейчас все мои мысли сосредоточены на футболе.

Планирую ли учить русский язык? Да, конечно. Задача – найти преподавателя и начать учить.

Что знаю о российской лиге? Мой переход случился на флажке трансферного окна. До перехода я знал о силе чемпионата и сейчас могу в этом убедиться. Все, с кем я общался, называли лигу сильной. Каждый день я работаю над тем, чтобы набрать физические кондиции, это важно. Постараемся приложить все усилия, чтобы взять три очка. Хотя понимаем, что играем против лидера чемпионата», — приводит слова Вады пресс-служба клуба.