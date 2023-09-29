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«Ницца» отменила всё своё общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека

«Ницца» отменила всё своё общение с прессой на фоне ситуации с Бека-Бека
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Футбольный клуб «Ницца» отменил всё своё общение с прессой на фоне экстренной ситуации с футболистом команды Алексисом Бека-Бека, информирует RMC Sport.

Напомним, экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека в настоящий момент угрожает покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста Маньян, расположенного на трассе в Ницце, информирует журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.

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