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Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожает совершить суицид, стоя на краю моста

Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожает совершить суицид, стоя на краю моста
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Футболист «Ниццы» Алексис Бека-Бека в настоящий момент угрожает покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста Маньян, расположенного на трассе в Ницце, информирует журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

Напомним, 22-летний Алексис Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года. После перехода в «Ниццу» Бека-Бека сыграл 22 матча, однако почти все не в основном составе. В нынешнем сезоне за 6 туров он так и не вышел на поле, причём в заявку он попал лишь дважды.

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