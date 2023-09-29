Салтыков: если в «Чертаново» тебя палили с телефоном после отбоя — это смерть сразу

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился воспоминаниями об академии «Чертаново».

«Не устал от сравнений с Пиняевым. У всех крайних атакующих игроков есть общие качества. Просто у него свой путь, у меня свой. Мы давно друг друга знаем. В «Чертаново» моя комната была напротив его. Что творили из шуток? Кровать друг другу расправляли зимой, чтобы человек бесился, что надо всё обратно заправлять. А ещё вторые телефоны прятали от воспитательницы. Мы с отбоем мобильники же сдавали.

Если спалят, это жесть, смерть сразу (улыбается). Уважение к тебе теряется, как человека тебя больше не воспринимают, ха-ха. Здесь надо выбирать, чего тебе больше хочется. Или ты живёшь спокойно, или рискуешь и идёшь до конца. Но тогда будь готов, что рано или поздно тебя спалят. Меня разок спалили, но я до сих пор с воспитательницей общаюсь, у нас хорошие отношения», – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 12 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.