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«Не следует наказывать детей». Немецкие функционеры — о решении УЕФА по России U17

«Не следует наказывать детей». Немецкие функционеры — о решении УЕФА по России U17
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Члены исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге и Ханс-Йоахим Вацке прокомментировали решение о возвращении российских юниорских команд к участию в матчах под эгидой организации.

«Дети — жертвы конфликта (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Они невинны и нуждаются в защите, они никоим образом не несут ответственность за этот конфликт (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), и не следует дополнительно их наказывать», — приводит слова Румменигге Deutsche Welle* со ссылкой на Bild.

«Это ни в коем случае не ослабление нашей непримиримой позиции в отношении России, напротив: взрослые команды по-прежнему отстранены от участия. Здесь речь идёт о детях, которые непричастны к этой отвратительной ситуации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») и у которых ещё не выработана политическая воля», — сказал Вацке.

*признан иноагентом в РФ

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