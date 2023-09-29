Канчельскис: любой человек пойдёт на хорошую зарплату в «Зенит»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что любой футболист согласится перейти в «Зенит» на хороший контракт.

«Зенит» — золотая жила? Золотая жила или нет, но, если они вам дадут большие деньги, вы не пойдёте к ним? Конечно, пойдёте! Друг друга обманывать не надо. Любой человек пойдёт туда на большой контракт и зарплату.

Естественно, все туда пойдут! Соблазн большой. И не каждому дано выиграть чемпионат России так-то. Другое дело — если у вас есть предложение из Германии или Италии, а вы переходите в «Зенит»… тогда вас не поймут», —приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе после девяти туров 17 очков. На первой строчке расположился «Краснодар», набравший 21 очко, а на втором месте идут «Крылья Советов» (18).