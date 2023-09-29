Джудович — о Файзулине: думаю, Виктор реализовал весь свой потенциал

Экс-защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович высказался о карьере полузащитника и бывшего партнёра по команде Виктора Файзулина.

«Реализовал ли Файзулин весь свой потенциал? Думаю, что да. Он завоевал много трофеев, выиграл с «Зенитом» всё, что только можно, но у него была проблема с коленом, она не дала поиграть подольше. Помню, в 2007 году Юрий Красножан решил набрать молодых футболистов. Тогда пришли Ятченко, Самсонов, Витя и ещё несколько игроков.

В Нальчике всегда смотрят, как ведут себя молодые футболисты, потому что есть моральные нормы – что можно, а чего делать нельзя. Когда молодые приехали на базу «Спартака» на мопедах, весёлые, шутят, то один из руководителей клуба сказал: «Всё, они точно забудут про футбол, они больше играть не будут». На самом деле, конечно же, нет. Ребята оставили след в истории Нальчика», — приводит слова Джудовича Metaratings.