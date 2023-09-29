Почеттино — о «Челси»: я хочу по два футболиста на каждую позицию

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о необходимости улучшить состав лондонской команды. Аргентинский специалист также высказался о травмах защитников Бенджамина Чилуэлла и Риса Джеймса.

«Когда Бен показывает лучшую игру, он один из лучших левых защитников в мире.

Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается расширить глубину состава в лице Мало Гюсто и Марка Кукурельи.

Я хочу по два футболиста на каждую позицию. Когда в составе есть один игрок на позицию, как было в прошлом, то трудно подписать ещё одного сильного футболиста, чтобы он находился на скамейке запасных», – приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе пять очков после шести туров.