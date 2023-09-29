Ерохин — о поражении от «Локо»: после таких игр есть о чём поговорить с партнёрами

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» высказался о предыдущей игре своей команды с «Локомотивом» (1:2), а также порассуждал о раннем начале встречи с «Оренбургом».

«После таких матчей, конечно, есть о чём поговорить. Много пищи для размышлений. В такой ситуации самое важное — быть единой командой и всем вместе выходить из сложившейся ситуации. Момент с поражением был сложный, неприятный, но уже на следующий день всё разобрали на теоретическом занятии, говорили обо всём этом с точки зрения футбола, готовились к следующей игре.

Матч с «Оренбургом» в 12:00? Лучшая подготовка в таком случае — пораньше лечь и хорошо выспаться (улыбается). Не самое стандартное время начала матча, но мы практически каждый день в это время тренируемся. Организм к нагрузке днём, думаю, привык.

Думаю, для экс-игроков «Зенита» Капленко, Хотулёва, Адамова и Михайлова это будет принципиальный матч. В такой ситуации, конечно, хочется доказать свою состоятельность. Посмотрим, как всё сложится, но «Зениту» на все сто нужна только победа», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».