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Томас Цорн обратился к Алексису Бека-Бека после попытки суицида со стороны игрока

Томас Цорн обратился к Алексису Бека-Бека после попытки суицида со стороны игрока
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поддержал бывшего полузащитника московского клуба Алексиса Бека-Бека после попытки суицида.

«Ты не одинок. В требовательном мире профессионального спорта ваше психологическое здоровье так же важно, как и физические возможности. Я хочу, чтобы ты знал, что являешься частью заботливого сообщества, которое тебя понимает. Помни, если сейчас многие вещи кажутся сложными, то со временем жизнь станет ярче, благодаря людям, которые тебя окружают и поддерживают. Я желаю тебе и твоей семье сил и счастья», — написал Цорн в одной из социальных сетей.

Напомним, 29 сентября экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста в Ницце.

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