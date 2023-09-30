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Луис Энрике рассказал о восстановлении от травмы Килиана Мбаппе

Луис Энрике рассказал о восстановлении от травмы Килиана Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе после травмы в матче с «Марселем» (4:0) 24 сентября.

«Килиан тренировался с командой, выполнял все упражнения, без всякого дискомфорта. Он вполне доступен. Лечился целую неделю, а теперь в идеальных кондициях», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Мбаппе в матче с «Марселем» вышел на поле в стартовом составе, однако был заменён из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон вопреки слухам о его переходе в стан мадридского «Реала».

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