Рашид Рахимов рассказал о настроении в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о настроении в команде.

«Есть ли эмоциональный подъём после важнейшей победы? У нас не было эмоционального опустошения. Понятно, что победа даёт хорошие эмоции, но по игре… Я и команде сказал, что мы находимся не на том месте, на котором должны. Уверенность в себе терять не должны, нужно продолжать работать. Ошибки только через работу и исправляешь. В каком мы состоянии? Я считаю, что в нормальном.

Когда команда находилась в зоне прямого вылета, это всё же давило? Я бы не делал выводов сейчас. Давайте сместим внимание на саму игру. После выхода команды в Премьер-Лигу игра всё-таки неплохая. Мы должны приспосабливаться к тому, что здесь другие скорости, другое качество соперников, нам нужно очень много перестраиваться. Мы по ходу этим занимаемся. Есть определённые проблемы, но ничего страшного я в этом не вижу. С первых дней упаднических настроений не было, потому что первая игра показала, что команда выглядит неплохо», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».