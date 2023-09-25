Драма Воронежа! Исход битвы аутсайдеров решила суперзамена «Рубина» в концовке

В Воронеже встретились два аутсайдера РПЛ. «Факел» после смены тренера никак не может победить, а ситуация Рашида Рахимова в «Рубине» остаётся тяжёлой. Одна из команд могла прервать серию без побед и получить моральный подъём.

С первых минут активно в атаку пошёл «Факел». По воротам били Квеквескири, Моцпан, Магаль. А в одном из эпизодов форвард «Факела» Евгений Марков так рьяно рвался в нападение, что порвал футболку. Первый же выпад «Рубина» закончился голом. После подачи с углового мяч в ворота хозяев отправил Лазар Ранджелович. Но арбитр Кирилл Левников не засчитал гол: перед ударом в штрафной упал Квеквескири, и судья зафиксировал нарушение. Момент, расстроивший Рашида Рахимова.

После незасчитанного гола «Рубин» чаще шёл в атаку. Этому поспособствовала и усталость «Факела»: всё же играть интенсивно все 90 минут команда не может. Например, в середине тайма неплохой момент получил Фамейе, но голкипер воронежцев Беленов совершил сейв. Чуть позже хороший врыв в штрафную «Факела» совершил Кабутов — на этот раз спас защитник Божин. Но и команда Сергея Ташуева огрызалась: в концовке хорошие моменты заработали Магаль и всё тот же Божин.

В целом получился не самый зрелищный тайм. Всё же и на «Рубин», и на «Факел» давит турнирное положение. Проигрывать и снова не набирать очки не хочется никому.

Второй тайм начался очень активно. И жёстко. Сразу две жёлтые карточки за три минуты показал Левников. А затем команды ещё и обменялись моментами: у «Рубина» хороший удар наносил Фамейе, а у «Факела» неплохо пробил головой Марков. Логика игры намекала, что сегодня хоть один гол болельщики всё же увидят. Но мяч никак не шёл в ворота. Хотя и моменты нельзя назвать убойными.

В середине второго тайма Ташуев и Рахимов пытались влиять на игру заменами. Параллельно команды создавали опасность у ворот. Но всё напрасно. Однако ситуацию изменил аргентинский полузащитник Валентин Вада. На 83-й минуте он вышел на поле, а уже через пару мгновений открыл счёт в матче. «Рубин» разыграл неплохую комбинацию, с правого фланга в центр штрафной прострелил Дмитрий Кабутов, а Вада оказался в нужном месте и замкнул. Трудовой гол на 85-й минуте!

«Факел» — «Рубин» — 0:1 Фото: vk.com/pfcfakel

«Факел» явно не был готов к такому сценарию. Ташуев сразу провёл двойную замену, но времени отыграться оставалось катастрофически мало. Мини-штурм воронежцы устроили, однако забить не вышло.

«Рубин» одержал вторую победу в сезоне и взлетел сразу на 12-е место, выйдя из зоны вылета и стыковых матчей. А «Факел» остался на последней, 16-й строчке. Пока что смена Вадима Евсеева на Сергея Ташуева не приносит результатов.

В следующем туре «Факел» получит ещё один хороший шанс на победу: в Воронеж приедет кризисный «Сочи». А вот «Рубин» ждёт в гости лидера — «Краснодар». Набрать три очка будет намного тяжелее. Но Рашид Рахимов после победы над «Факелом» скинул лишнее напряжение, связанное с потенциальным увольнением. Надолго ли?