Андрей Червиченко: в матче «Ростов» — «Урал» судья странно трактовал эпизоды

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в матче 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).

«В моменте со вторым пенальти как-то странно трактовали эту прижатую руку. Мне показалось, то прижатая рука мяч так не останавливает, как на этих кадрах. Сегодня судья немного странно трактовал некоторые эпизоды. Красную показал игроку «Урала» в не совсем очевидном случае. Потом опасный штрафной не назначил, где наоборот Уткина сбили. Своеобразное судейство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» вёл по ходу матча со счётом 2:0. В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.