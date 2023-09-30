Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: в матче «Ростов» — «Урал» судья странно трактовал эпизоды

Андрей Червиченко: в матче «Ростов» — «Урал» судья странно трактовал эпизоды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в матче 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).

«В моменте со вторым пенальти как-то странно трактовали эту прижатую руку. Мне показалось, то прижатая рука мяч так не останавливает, как на этих кадрах. Сегодня судья немного странно трактовал некоторые эпизоды. Красную показал игроку «Урала» в не совсем очевидном случае. Потом опасный штрафной не назначил, где наоборот Уткина сбили. Своеобразное судейство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» вёл по ходу матча со счётом 2:0. В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.

Материалы по теме
Источник: президенту «Урала» Иванову грозит дисквалификация за высказывания в адрес судей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android