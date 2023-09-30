«Нанёс непоправимый ущерб всему спорту». ФИФА выступила с заявлением по делу Рубиалеса

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по делу экс-президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку Дженни Эрмосо после финала женского чемпионата мира.

«Рубиалес нанёс значительный ущерб чистоте и репутации футбола. Он нанёс непоправимый ущерб всему спорту. Поцелуй и непристойное поведение Рубиалеса во время финала очевидно запятнали успех Испании на чемпионате мира. Его отстранение полностью оправданно. Угрожать игроку просто потому, что она высказала своё мнение о произошедшем или, что более серьёзно, оказывать давление на футболистку и её окружение возмутительно. Это препятствует проведению дисциплинарных процедур», — приводит текст заявления ФИФА El Mundo.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. В итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.