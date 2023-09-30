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«Астон Вилла» разгромила «Брайтон» в матче АПЛ со счётом 6:1, Уоткинс оформил хет-трик

«Астон Вилла» разгромила «Брайтон» в матче АПЛ со счётом 6:1, Уоткинс оформил хет-трик
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 6:1.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс с передачи Мэтти Кэша. Через семь минут Уоткинс оформил дубль. На 26-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Брайтона» Первис Эступиньян. В начале второго тайма нападающий гостей Ансу Фати с передачи Жоао Педро отыграл один мяч. На 65-й минуте Уоткинс забил свой третий мяч. В концовке встречи отличились полузащитники Джейкоб Рэмси и Дуглас Луис.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после семи матчей. «Брайтон» находится на четвёртой строчке, заработав 15 очков. Лидирует «Манчестер Сити» (18).

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
6 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Уоткинс – 14'     2:0 Уоткинс – 21'     3:0 Эступиньян – 26'     3:1 Фати – 50'     4:1 Уоткинс – 65'     5:1 Рэмси – 85'     6:1 Луис – 90+7'    
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