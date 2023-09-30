«Астон Вилла» разгромила «Брайтон» в матче АПЛ со счётом 6:1, Уоткинс оформил хет-трик

Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 6:1.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс с передачи Мэтти Кэша. Через семь минут Уоткинс оформил дубль. На 26-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Брайтона» Первис Эступиньян. В начале второго тайма нападающий гостей Ансу Фати с передачи Жоао Педро отыграл один мяч. На 65-й минуте Уоткинс забил свой третий мяч. В концовке встречи отличились полузащитники Джейкоб Рэмси и Дуглас Луис.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после семи матчей. «Брайтон» находится на четвёртой строчке, заработав 15 очков. Лидирует «Манчестер Сити» (18).