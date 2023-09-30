«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: гости открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 25-й минуте встречи Эзе с правого фланга исполнил штрафной, навесил к линии вратарской, Хойлунд неудачно сыграл на перехват, мяч от его головы прилетел на дальнюю штангу на Андерсена, который мощным ударом с лёта вколотил его в дальнюю девятку.

Команды уже встречались совсем недавно — 26 сентября в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после шести матчей. «Кристал Пэлас» находится на 10-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).