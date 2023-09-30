Ненахов: в этом сезоне больше напрягает не «Зенит», а «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о первых десяти турах МИР РПЛ, а также, кто напрягает в чемпионате больше всего.

«Были и перепады, и плохие матчи, и хорошие. Плохо мы сыграли с «Оренбургом». Мы там провалились из-за того, что недонастроились. Но каждый матч двигает нас вперёд, и мы потихоньку приближаемся к своей пиковой форме.

В этом сезоне больше не «Зенит» напрягает, а «Краснодар». Мы играли с южанами, и это был очень тяжёлый матч. Напрягает эта команда даже не по очкам, а по игре», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол».

На данный момент «Локомотив» после десяти туров в РПЛ располагается на третьей строчке с 18 очками. Защитник сыграл за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.