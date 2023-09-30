«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао. Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Его ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Садик, Кубо.

«Атлетик»: Симон, де Маркос, Вивиан, Альварес, Берчиче, Эррера, Гарсия, Иньяки Уильямс, Муньяин, Нико Уильямс, Гурусета.

В минувшем сезоне испанского чемпионата команды сыграли дважды: в первом круге «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 3:1, во втором победил «Атлетик» со счётом 2:0.

После семи туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества туров «Атлетик» Бильбао набрал 14 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.