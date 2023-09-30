Сергей Игнашевич: мечта возглавить ЦСКА? Таких планов на будущее у меня нет

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 10-го тура с ЦСКА (0:1) прокомментировал возможность возглавить ЦСКА, где наставник провёл 14 лет в качестве основного защитника команды.

«Есть мечта возглавить ЦСКА? Таких планов нет. У вас есть такие планы? Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Балтика» впервые за 25 лет играет в МИР Российской Премьер-Лиге, выйдя со второго места из Мелбет Первой лиги. На данный момент калининградцы после десяти туров идут на 14-й строчке с семью очками. ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за девять матчей.