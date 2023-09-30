«Начинается всё с малого». Мухин — о допуске юношеских сборных России до турниров УЕФА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин после победы в матче с «Балтикой» (1:0) прокомментировал действия УЕФА, который разрешил сборным России до 17 лет участвовать в международных турнирах.

«Начинается всё с малого. Сейчас допустили U17, может, дойдёт и до молодёжки, а следом — до нас. Хорошая новость. Я могу закончить, пока дойдёт до нас? В принципе, да, думал. Всё не так просто. Будем надеяться на лучшее. Переход в Азию? Тоже неплохой вариант», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА после десяти туров МИР Российской Премьер-Лиги располагается на шестой строчке с 16 очками. Мухин принял участие в 14 матчах за армейцев во всех турнирах, где отметился двумя голами и одной результативной передачей.