Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Мухин — о подкате головой: судья сказал, что в шоке. Любой поступил бы так же

Игрок ЦСКА Мухин — о подкате головой: судья сказал, что в шоке. Любой поступил бы так же
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал подкат головой в своём исполнении в победном матче 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Молодцы, давно не выигрывали. Очень рад победе. Подкат головой? Я думал, что будет опасная атака и надо её как-то предотвращать. Самое ближнее место было голова. Что сказал Бобровский в тот момент? Говорит: «Ничего себе, ты так пошёл! Я до сих пор в шоке». Я говорю: «А что такого? Любой поступил бы так же», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА — «Балтика»: Мухин пытался отнять мяч в подкате головой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android