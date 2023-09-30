Игрок ЦСКА Мухин — о подкате головой: судья сказал, что в шоке. Любой поступил бы так же

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал подкат головой в своём исполнении в победном матче 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Молодцы, давно не выигрывали. Очень рад победе. Подкат головой? Я думал, что будет опасная атака и надо её как-то предотвращать. Самое ближнее место было голова. Что сказал Бобровский в тот момент? Говорит: «Ничего себе, ты так пошёл! Я до сих пор в шоке». Я говорю: «А что такого? Любой поступил бы так же», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.