Тренер ЦСКА Федотов рассказал о травме Агапова

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме защитника армейцев Ильи Агапова, полученной в матче 10-го тура РПЛ с «Балтикой».

«Насколько серьёзное повреждение у Агапова? Пока сложно сказать, по результатам МРТ поймём. Что‑то с коленом. Если человек не мог продолжить игру, наверное, не всё так плохо, но и не всё так быстро. Будем надеяться, что ничего серьёзного. Мне жаль, начинает набирать форму и опять попадает на травму. И так лечился все сборы, потом набрал тонус, снова поломался. Теперь очередная травма, будем смотреть. Надеемся, что всё обойдётся благополучно», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.