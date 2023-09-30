Скопинцев: Мусаев меня не ставил. Вообще не понял, зачем меня брали в «Краснодар»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о переходе из «Ростова» в «Краснодар» и времени, проведённом в составе «быков».

«Был ли я в шоке в тот день, когда меня продавали в «Краснодар»? Конечно. Тем более я узнал об этом утром, а вечером уже приехал в Краснодар. Удивлён был сильно. Но принял как данность, потому что реальность такова. Хотел ли уходить из «Ростова»? Нет.

Что не получилось в «Краснодаре»? Тренер, недоверие Мусаева. У него уже был свой костяк, а я пришёл в команду без сборов — ни к селу, ни к городу. Когда я выходил, делал результативные действия, хорошо играл. Но тренер меня всё равно не ставил. Вообще не понял, зачем меня туда брали, если не собирались развивать. Всё-таки я ожидал, что максимально подхожу под их философию. Притом, что я не обосрался, забивал, отдавал голевые передачи, играл смело. Поэтому жалко, что не получилось. Город мне понравился, игроки.

Этот переход был ошибкой? Это не от меня зависело, меня продали. Но, даже несмотря на то что я не выходил в стартовом составе, год я там провёл достойно. Держал марку. Иначе «Динамо» меня не выкупило бы за те же деньги, что заплатил «Краснодар». Играть так целый год – это нормальный уровень для молодого игрока. Плюс медаль выиграл. Для меня это был переходной период.

«Краснодар» – топ, мне очень понравилось. Это самая мастеровитая команда в моей карьере. Там были Фернандеш, Вильена, Вандерсон, Берг, Классен, Ари, Рамирес, Намли, Кабелла. Классные ребята. Мне нравилось, что никто на тренировках не рассказывал друг другу, как и что делать. Все просто кайфовали друг от друга, знали, что им отдадут пас. Все приходили как на праздник, час тренировались, а потом в играх чаще всего всех «возили». Ни у кого не было стресса, кроме молодых, потому что Мусаев нам не очень доверял», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».