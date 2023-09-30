Скопинцев: у меня были варианты в Европе — «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа»

26-летний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о желании перейти в европейский чемпионат.

«Не умерла ли мечта поиграть в Европе? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я очень хотел бы, всё для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты – «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию.

Ну, в каждом же клубе есть пул скаутов, которые прочищают все лиги и смотрят, кто больше подходит под их игровую концепцию. Знаешь, что вообще надо сделать, чтобы трансфер состоялся? Это колоссальная работа, там всё должно сойтись», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».