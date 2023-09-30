Тренер «Ниццы» — о Бека-Бека: футболисты — такие же люди, как и мы

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли сообщил о состоянии полузащитника его команды Алексиса Бека-Бека, которого спасли от попытки суицида.

«Он жив и невредим, о нём заботятся. Хочу отметить огромную работу нашего психолога Софи, которая последние три месяца заботилась о нём с большим вниманием и чуткостью. Мы не должны прятаться, когда сталкиваемся с такими проблемами.

Наш злейший враг – это мы сами, как гласит поговорка. Иногда мы считаем, что футболисты – это суперзвёзды или рок-звёзды, но они такие же люди, как и мы. В прошлом мы уже видели, как такие спортсмены, как Тайсон Фьюри или Майкл Фелпс, говорили об этих трудностях. «Это не должно быть табу. Мы все должны быть более чувствительными к этому». Я прошу проявить большую чуткость по отношению к тому пути, который предстоит Алексису. Я прошу уважать его как близкого человека, с заботой и любовью», — приводит слова Фариоли Midi Libre.