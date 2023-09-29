Президент «Ниццы» выступил с официальным заявлением по ситуации с Бека-Бека

Президент французской «Ниццы» Жан-Пьер Ривер выступил с официальным заявлением по поводу ситуации, в которой оказался игрок команды Алексис Бека-Бека.

«Прежде всего, мы рады, что для Алексиса сегодня всё закончилось хорошо. О нём позаботились. Мы с уважением относимся к медицинской тайне и просим всех делать то же самое, уважать частную жизнь игрока. Мы, весь персонал клуба, поддерживаем его», — приводит слова Жана-Пьера Ривера пресс-служба «орлят».

Напомним, сегодня утром экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста в Ницце.

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.