Киммих — о матче с «Лейпцигом»: меня раздражает то, как мы пропустили голы

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился впечатлениями от минувшей игры Бундеслиги, в которой мюнхенский клуб встречался с «РБ Лейпциг».

«Меня раздражает то, как мы пропустили голы — после вбрасывания и после углового, который не был угловым. Наша команда не смогла вернуться в игру в первом тайме. Во втором тайме мы показали, что хотим переломить ситуацию. Такая реакция была крайне важной с нашей стороны. В конце концов у нас был шанс выиграть благодаря Шупо (Эрик Шупо-Мотинг. — Прим. «Чемпионата»). Однако затем Ульрайх сделал отличный сейв после удара Шешко. Думаю, что ничья — справедливый результат», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 30 сентября, состоялся матч 6-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария», который завершился со счётом 2:2.