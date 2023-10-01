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Наставник «Ниццы» Фариоли раскритиковал регбистов за испорченный газон клубной арены

Наставник «Ниццы» Фариоли раскритиковал регбистов за испорченный газон клубной арены
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Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли пожаловался на состояние газона домашнего стадиона «Альянц Ривьера» после проведения на нём матчей чемпионата мира по регби.

«Когда смотрел матчи чемпионата мира – мой сон ухудшился. Мы оставили им одно из самых красивых полей в Лиге 1, оно было идеальным. А сейчас увидел фото поля – это неприемлемо и неуважение как к фанатам, так и к нам», — приводит слова тренера RMC Sport.

Отметим, на стадионе «Альянц Ривьера» провели уже четвре матча ЧМ-2023 по регби. Они прошли 16, 17, 20 и 24 сентября. На данной арене регбийных игр в рамках турнира больше проводиться не будет.

Сегодня, 1 октября «Ницца» на своём поле примет «Брест». Подопечные Фариоли занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 12 очков в шести матчах.

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