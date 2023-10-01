Наставник «Ниццы» Фариоли раскритиковал регбистов за испорченный газон клубной арены

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли пожаловался на состояние газона домашнего стадиона «Альянц Ривьера» после проведения на нём матчей чемпионата мира по регби.

«Когда смотрел матчи чемпионата мира – мой сон ухудшился. Мы оставили им одно из самых красивых полей в Лиге 1, оно было идеальным. А сейчас увидел фото поля – это неприемлемо и неуважение как к фанатам, так и к нам», — приводит слова тренера RMC Sport.

Отметим, на стадионе «Альянц Ривьера» провели уже четвре матча ЧМ-2023 по регби. Они прошли 16, 17, 20 и 24 сентября. На данной арене регбийных игр в рамках турнира больше проводиться не будет.

Сегодня, 1 октября «Ницца» на своём поле примет «Брест». Подопечные Фариоли занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 12 очков в шести матчах.