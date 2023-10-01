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Андрей Шевченко прокомментировал назначение на пост советника президента Зеленcкого

Андрей Шевченко прокомментировал назначение на пост советника президента Зеленcкого
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Бывший украинский нападающий и тренер, посол UNITED 24 Андрей Шевченко прокомментировал назначение его внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины.

Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрейзинговой платформы UNITED24.

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций, среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе «Стемфорд-Бридж» в Лондоне, где приняли участие мировые звёзды футбола.

Самое главное, что мы привлекли много внимания к Украине, которое сегодня нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира. Мы должны делать всё, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю всё для этого», — написал Шевченко в соцсетях.

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