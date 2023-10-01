Врач сборной СССР на Олимпиаде-1988: Бышовец всегда требовал для меня самый большой номер

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал об атмосфере в олимпийской команде Союза.

«Травмы от чего обычно случаются — если, конечно, соперник тебя не поразит? От переутомления. А Бышовец не перегружал команду. Небольшие повреждения, конечно, были. Кажется, Симонян меня потом спросил: «Зураб, а там были травмы?» — «Нет», — отвечаю. Никита Палыч усмехнулся: «Значит, битвы не было». Думаю, такое умозаключение не только он сделал, но и другие умные тренеры. Травмы были.

Сегодня в командах два-три врача, три-четыре массажиста. Между ними часто возникает антагонизм из-за большого разброса в зарплатах. Если человек миллионер, он уже по-другому смотрит на коллегу, который получает меньше. А мы зарабатывали плюс-минус одинаково, и помогал мне один Вилорыч. Зато Бышовец всегда и везде, будь то сборы или игры, требовал для меня самый большой номер. Раза три за шесть лет он просто отказывался от просторных апартаментов: «Отдайте доктору». Бышовец считал, и я с ним согласен, что, когда люди чаще общаются в быту, они подспудно уже начинают помогать друг другу на поле», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.