Доктор сборной СССР — о победе на ОИ-1988: всю ночь огромный корабль раскачивался!

Бывший врач сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал, как отмечали победу на ОИ-1988.

«Есть такой Юра Давыдов, основатель группы «Зодчие» и футбольной команды артистов. Он единственный после финального свистка перескочил через ров, отделяющий поле от трибун, и прибежал к нам с советским флагом. А на корабль многие наши съехались. И всю ночь этот огромный лайнер раскачивался — такое там творилось! Ребята счастливые, всё отпустило. Алкоголь — рекой. А руководящий состав капитан корабля пригласил к себе в каюту. Сидим, отмечаем, как вдруг распахивается дверь. На пороге наши ребята — не буду называть имён. Естественно, поддатые уже. На усталости для опьянения много не надо. Нас не заметили — мы сидели за стеночкой — только капитана и его помощников. Говорят: «А давайте километров на 15 в море выйдем — и обратно!» И тут Быш (Анатолий Бышовец. — Прим «Чемпионата») выглядывает из-за стенки. Ребят как ветром сдуло! Даже дверь не закрыли. Думаю, моментально протрезвели», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.